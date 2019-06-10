Скончался основатель «Фармконтракта» Сергей Быковский

Ушел из жизни Сергей Быковский – генеральный директор и основатель «Фармконтракта», поставщика оборудования для фармпроизводства.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook гендиректор ФП «Оболенское» Андрей Младенцев.
Сергей Быковский основал группу компаний «Фармконтракт» в 2010 году. Она занималась оснащением фармацевтических, биотехнологических, химических, пищевых производств и дистрибуцией оборудования. Выручка головной компании ООО «Фармконтракт» в 2017 году составила 1,19 млрд рублей, чистая прибыль – 14,1 млн рублей.
С весны 2018 года к «Фармконтракту» начали подавать иски контрагенты. В августе 2018 года новыми совладельцами компании стали Андрей Трегубов (49%) и Алексей Роготовский (51%). Быковский называл их не связанными между собой представителями логистического бизнеса. В октябре 2018 года началось банкротство ООО «Фармконтракт», в феврале 2019 года в компании введена процедура наблюдения.
Редакция Vademecum выражает соболезнование родным и коллегам Сергея Быковского.
Фото: facebook.com/SergeyBykovskiy0902