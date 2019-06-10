Академик Евгений Чазов получил медаль Столыпина

Почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава РФ Евгений Чазов награжден медалью П.А. Столыпина I степени «за большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу». Такое распоряжение премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал накануне юбилея академика – 10 июня 2019 года ему исполнится 90 лет.

Академик Евгений Чазов – одна из ключевых фигур отечественного здравоохранения, известный врач, ученый и организатор здравоохранения.

Евгений Чазов в 1953 году окончил Киевский медицинский институт, затем проходил ординатуру по специальности «кардиология» в 1-м Медицинском институте в Москве. В 1963 году защитил докторскую диссертацию.

В конце 1960-х возглавил IV Главное управление при Минздраве СССР («Кремлевка»). «Надо создать показательную систему, привлечь лучшие силы, взять на вооружение все лучшее, что есть в мировой медицине», – так Чазов пересказывал в своей книге «Здоровье и власть» данное ему генсеком Леонидом Брежневым напутствие.

Для создания концепции кремлевской медицины Чазов использовал американский опыт медицинского обслуживания финансовой и политической элиты страны. Предложенная им система держалась на трех «китах» – взаимодействии семейных врачей и высококвалифицированных узких специалистов, регулярной подробной диспансеризации, институте восстановительной терапии и реабилитации.

В 1976 году Чазов Евгений Чазов стал директором нового Всесоюзного кардиологического научного центра АМН СССР (теперь НМИЦ кардиологии). Параллельно Евгений Чазов работал заместителем министра здравоохранения СССР, а в 1987–1990 годы занял пост министра.

Евгений Чазов – автор множества научных исследований и разработок. В 60-е годы он создал метод тромболизиса, безопасность которого испытал на себе, говорится на сайте НМИЦ. За создание высокоэффективных тромболитиков в 1982 году он получил Ленинскую премию.

Совместно с коллегами из научного центра в 1979 года Чазов зарегистрировал открытие – механизмы креатинфосфатного пути переноса энергии в мышце сердца, – имеющее большое значение не только для понимания функционирования сердца, но и для создания новых лекарств.

В 1969 году Чазову присуждается Государственная премия СССР за разработку и внедрение в практику системы лечения больных инфарктом миокарда, включавшую догоспитальную помощь, создание первых в нашей стране блоков интенсивного наблюдения, новых схем терапии. В 1976-м – еще одна Госпремия за методы профилактики и реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Академик Чазов имеет множество других наград, медалей и премий.

О становлении ведомственной медицины в СССР и непосредственном участии в этом Евгения Чазова читайте в материале Vademecum.

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Фото: cardio-eur.asia

vademec