MSD Animal Health локализует на «Нанолеке» выпуск вакцин для животных

MSD Animal Health, ветеринарное подразделение американской MSD, планирует локализовать производство ветеринарных препаратов на мощностях биофармацевтической компании «Нанолек» в Кировской области. Меморандум о намерениях стороны подписали на Петербургском международном экономическом форуме. «Нанолек» намерен вложить в реализацию проекта от $30 млн до $50 млн.

«Проект начнется с локализации препаратов для птицеводческой индустрии, затем линейку планируется расширить для остальных отраслей промышленного животноводства», – пояснил гендиректор MSD Animal Health в России Артем Кондрашов. Определить мощность производства он затруднился, но сообщил, что планы партнеров подразумевают полное покрытие потребностей рынка.

Производство будет ориентировано не только на российский рынок, но и на экспорт, уточнил президент компании «Нанолек» Владимир Христенко.

По его словам, на кировском предприятии планируется наладить полный цикл производства: «Пока до ГЛФ, но в будущем будет до производства некоторых субстанций».

Проект будет реализован в два этапа: сначала вакцины получат вторичную упаковку, а к 2024 году завершится углубленная локализация, сообщил Кондрашов.

По его словам, сейчас MSD Animal Health импортирует вакцины для животных в Россию и занимает около 30% рынка, размер которого вместе с лекарственными средствами для животных оценивается в 23 млрд рублей.

В начале 2019 года «Нанолек» начал клинические исследования одного из самых дорогих иммунобиологических препаратов – пневмококковой вакцины. Начать ее производство планируется в 2022 году.

vademec