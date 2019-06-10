Сеченовский университет заключил ряд партнерских соглашений в рамках ПМЭФ-2019

Серия подписаний, объединяющих ресурсы для совместных инициатив и выработки решений в рамках долгосрочных стратегий, состоялась на полях международного форума 7 июля 2019 года. Со стороны Сеченовского университета соглашения были подписаны ректором, академиком РАН, Петром Глыбочко.

В частности, состоялась церемония заключения соглашения о сотрудничестве между Сеченовским университетом и компанией «ВЕРОФАРМ» (группа Abbott), одним из ведущих российских производителей лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. С партнерской стороны соглашение подписала генеральный директор АО «Верофарм» Елена Бушберг.

«Мы подписываем соглашение о начале стратегического партнерства, одной из целей которого станет подготовка кадров в рамках фармацевтических школ, которые будут проходить как на площадке Сеченовского университета, так и на производственных площадках «Верофарм». Кроме того, мы планируем привлечь международный опыт компании «Abbott» для обучения специалистов университета в сфере доклинических исследований по международным стандартам GLP. Все это обеспечит возможность в перспективе 2-3 лет выйти на экспорт исследовательских услуг в соответствии с международными стандартами GLP», — отметил в ходе подписания Петр Глыбочко.

Также в рамках ПМЭФ-19 было подписано соглашение между Сеченовским университетом и Ассоциацией производителей биомедицинских клеточных продуктов. С партнерской стороны соглашение подписал Президент Ассоциации Алексей Мартынов.

В рамках партнерства Сеченовский университет намерен развивать сотрудничество с Ассоциацией по ряду направлений, представляющих обоюдный интерес.

Глыбочко подчеркнул, что:

«Для Сеченовского университета, как флагмана прикладной биомедицины в России, все направления, связанные с трансляционной медициной, биотехнологиями и индустрией биомедицинских клеточных продуктов, являются приоритетными и получают необходимую поддержку. Также наш университет может предложить российским и зарубежным коммерческим компаниям научно-исследовательские, клинические и промышленные площадки для разработки и коммерциализации новых клеточных продуктов. Применение биомедицинских клеточных продуктов позволит решить самые амбициозные задачи по лечению тяжелых и социально значимых заболеваний, с которыми не справляются традиционные фармацевтические методы».

gmpnews