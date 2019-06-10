BIOCAD намерен перевести направление ранней разработки лекарств в ИНТЦ «Сириус»

Российская биотехнологическая компания «Биокад» рассматривает возможность перевода своего научно-исследовательского центра из Московской области в инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) «Сириус», который откроется на территории Олимпийского парка в Сочи в 2019 году. Об этом сообщила в субботу вице-президент по управлению персоналом «Биокад» Александра Глазкова, выступая на круглом столе «Инновационный научно-технологический центр «Сириус»: планы развития», который прошел в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«В мае мы провели наше стратегическое совещание по научно-исследовательским разработкам на базе «Сириуса», вывезли наших ключевых научных сотрудников. <…> Мы приняли решение перевести <…> наш научно-исследовательский центр из Московской области в «Сириус». Мы будем делать это поэтапно. Это будут в основном направления ранней разработки лекарственных препаратов, речь идет о порядке 250 сотрудников на первом этапе», — сказала она.

Глазкова отметила, что компания с 2016 года проводила проектные смены со школьниками в центре «Сириус», а в 2019 году сделала образовательную программу по биотехнологиям для университета «Сириус».

«Еще три программы разработаны для университета, запуск их планируется в этом году», — добавила она.

gmpnews