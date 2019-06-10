«Синтез» и «Биоком» могут войти в состав объединенной фармкомпании Alium

АФК «Система», публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, и инвестиционная компания Мarathon Group объявляют о подписании на Петербургском международном экономическом форуме обязывающей документации о приобретении долей в двух фармацевтических компаниях — «Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» (далее — «Синтез») и «Биоком».

Закрытие сделки ожидается в течение трех месяцев, после получения одобрения ФАС и выполнения иных отлагательных условий. Цена сделки зависит от ряда оговоренных сторонами условий.

«Синтез» и «Биоком» на следующем этапе интеграции могут войти в состав Alium – объединенной фармацевтической компании, создаваемой на базе Фармацевтического предприятия «Оболенское» и «Биннофарма». После интеграции «Синтез» и «Биоком» объединенная компания Alium войдет в топ-3 российских фармацевтических компаний в коммерческом сегменте. Продуктовый портфель Alium будет включать более 500 наименований, а производственные мощности представлены шестью фармацевтическими производственными комплексами в Москве и Московской области, Кургане и Ставрополе.

Президент АФК «Система» Андрей Дубовсков отметил:

«Возможность приобретения компаний «Синтез» и «Биоком» является инвестиционно привлекательной для АФК «Система». Эти компании имеют устойчивые рыночные позиции. Кроме того, мы видим прекрасные возможности по реализации синергетических эффектов при их объединении с Фармацевтическим предприятием «Оболенское» и «Биннофарм». Сделка позволит создать одну из крупнейших фармацевтических компаний в России с диверсифицированным продуктовым портфелем, опытным менеджментом, мощным производственным и научно-исследовательским потенциалом. Она также будет способствовать оптимизации затрат на маркетинг и продвижение, сокращению административных расходов, увеличению географического охвата продаж, что в совокупности обеспечит дальнейший рост стоимости доли Группы АФК «Система» в этом бизнесе».

«За время управления «Синтезом» Marathon Group проделана большая работа по трансформации актива: предприятие выведено на новую траекторию развития, ключевым элементом которой является расширение портфеля препаратов в коммерческом сегменте, модернизированы и укреплены производственные мощности, достигнуты рекордные финансовые показатели. Мы рады, что наши активы становятся частью нового амбициозного проекта, и желаем команде АФК «Система» успеха», — говорит президент Marathon Group Александр Винокуров.

gmpnews