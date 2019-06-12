Эксперты уверены в легализации доставки рецептурных лекарств

Как стало известно в июне многим участникам фармрынка, основатель «Р-Фарм» Алексей Репик решил войти в фармритейл, выкупив долю digital-сети «eAптека» у одного из управляющих фондов. Структура г-на Репика находится на продвинутой стадии переговоров по приобретению доли сети «eAптека», основанной Романом и Антоном Буздалиными. По оценкам экспертов и участников рынка, фармитейл стоит на пороге глобальных перемен.

Зримым подтверждением интереса Алексея Репика к сегменту e-commerce в фармритейле стало неожиданное выступление «eAптека» в роли стратегического партнера ПМЭФ – 2019. В прошлые годы форум не был связан с коммерческим фармацевтическим интернет-сегментом. Зато Алексей Репик, как президент «Деловой России» всегда был близок к питерскому экономическому форуму. А некоторое время назад Антон Буздалин стал членом «Деловой России».

Глава «Р-Фарм» прекрасно знает фармрынок, и понимает специфику фармритейла. Но ранее воздерживался от приобретения аптечных сетей. Как признавался в интервью «ФВ» сам Алексей Репик, «предложения о вхождение в аптечный ритейл поступали всегда, но отношение было осторожным». Это было связано с недостаточной прозрачностью рынка, и ограничением потенциала в области онлайн-торговли. «Жить дорогим и неклиентоориентированным аптекам сегодня позволяет ограничение на электронную торговлю и на покупку лекарств в продуктовых сетях», — сообщил «ФВ» весной 2019 года Алексей Репик.

Генеральный директор «Новамедика» Александр Кузин считает, что эта «венчурная история» логична, когда появляется игрок, понимающий фармрынок и его будущую динамику развития:

«Могу предположить, что Алексей Репик верит в развитие услуги дистанционной доставки лекарств. Тем более, что сейчас все заговорили о всеобщем лекарственном обеспечение и повсеместном запуске электронных рецептов. А при электронном рецепте возможна доставка рецептурных препаратов на дом, сказал Президент РФ на съезде «Деловой России». Перспективная оценка e-commerce в фарме Алексеем Репиком носит не краткосрочную логику, основанную на принятии закона о дистанционной торговле. Это долгосрочная стратегия, основанная на том, что рано или поздно будет принята программа лекарственного возмещения (страхования)».

Александр Кузин считает, что сегмент e-commerce в фарме будет расти органично потребностям покупателей, а доставкой займутся профильные компании, успешно занимающиеся доставкой и логистикой товаров на рынке FMCG.

Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк считает, что доставлять на дом будут как безрецептурные, так и рецептурные препараты без помощи фармацевтов.

«Алексей Репик имеет достаточный политический вес и влияние, поэтому постарается сделать все, чтобы сегмент e-commerce в фарме успешно развивался. Недаром этот вопрос уже поднимался на встрече с Путиным о доставке лекарств.

Скорее всего, мы увидим в ближайшее время разрешение на доставку домой не только безрецептурных препаратов, но и рецептурных. Малого того, произойдет отмена ограничения на доставку только медработником и фармацевтом безрецептурных и рецептурных лекарств.

Это будет выгодно в совокупности с телемедициной, где выписали рецепт, а на электронной площадке пациент купил», — сообщил «ФВ» руководитель аналитического агентства.

Фото: Герман Иноземцев

Денис Кунгуров

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