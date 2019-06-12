Решение вопроса взаимозаменяемости поможет российским производителям участвовать в госзакупках

На сегодняшний день большинство мероприятий, посвященных обращению медизделий, которые включены в «дорожную карту» «Развитие конкуренции в здравоохранении», до сих пор не реализовано, считает начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев.

В частности, это касается ключевого вопроса – установления порядка определения взаимозаменяемости медицинских изделий, в том числе расходных материалов.

«Если вопросы взаимозаменяемости лекарственных препаратов и расходных материалов не решены, то неважно, каким способом осуществляется закупка. Вас просто к этой закупке не допустят. До сих пор мы не можем добиться того, чтобы обеспечить возможность доступа российских производителей на недискриминационной основе к торгам, принимая решение на основе экспертизы о взаимозаменяемости аналогичных, эквивалентных медицинских изделий», – констатировал г-н Нижегородцев, выступая на заседании межведомственного координационного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ по развитию производства медицинских изделий в организациях ОПК.

По его словам, также до сих пор не решен вопрос с определением понятий медицинских изделий «открытого» и «закрытого» типа.

«Это необходимо сделать, чтобы мы могли дать соответствующие указания госзаказчикам, чтобы они приобретали только «открытые» в этих случаях изделия медицинского назначения, и тем самым обеспечить доступ российских производителей, в том числе в ОПК, на рынок производства и продажи соответствующих расходных материалов. У нас же в течение 20 лет происходит все с точностью до наоборот: рынки расходных материалов закрываются, соответствующие производители закрывают возможность выпуска независимыми производителями расходных материалов», – рассказал представитель ФАС.

Источник: ФАС России

Фото: fas.gov.ru

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