Игорь Крылов вошел в совет директоров «НоваМедика»

Экс-управляющий директор «Марафон Фарма» Игорь Крылов вошел в состав совета директоров компании «НоваМедика».

Как сообщили «ФВ» в «НоваМедика», приглашение войти в совет г-н Крылов получил от Domain Russia Investments – структуры американского венчурного фонда Domain Associates, акционера «НоваМедика».

Совет директоров «НоваМедика» возглавляет председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс. Туда также входят по два представителя «Роснано» и Domain Associates, представитель Pfizer Жанин Смолл, возглавляющая подразделение IDM Vaccines на международных развитых рынках, независимый директор Петра Дэниелсон-Вейл и гендиректор «НоваМедика» Александр Кузин.

Игорь Крылов окончил Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге по специальности «лечебное дело» с присвоением квалификации «военный врач». Управленческую карьеру он начал в 1995 году в представительстве международной фармацевтической Eli Lilly-Восток, где в качестве менеджера федерального проекта занимался разработкой стратегии маркетинга эндокринных препаратов, руководил группой региональных менеджеров и медицинских представителей.

В 2002-2003 гг. занимал аналогичную должность в компании Aventis. Его профессиональное портфолио пополнилось реализацией сложнейшего проекта по выводу на российский рынок одного из ведущих препаратов компании.

В 2003 году Игорь Крылов возглавил фармацевтическую компанию ICN, а в 2004 году — холдинг «Фармстандарт», образованный на базе этой компании.

Под его руководством с 2004-го по 2014 г. «Фармстандарт» вышел в лидеры фармацевтической отрасли. В 2009 году Игорь Крылов занял 35-е место в рейтинге лучших российских СЕО.

Затем он работал в российском представительстве AstraZeneca на позиции директора по работе с государственными органами и стратегическому развитию.

Следующим местом его работы стала ГК «Медси», где в качестве первого вице-президента – операционного директора он отвечал за улучшение финансовых показателей, укрепление позиций и упрочение репутации на рынке частной медицины.

В 2017 году Игорь Крылов присоединился к Marathon Group, занимая должность управляющего директора «Марафон Фарма». Как сообщил «ФВ» источник в компании «Синтез», этот пост он оставил в апреле нынешнего года.

Сергей Рякин

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