Росстат: В мае лекарства подорожали на 0,6%

В мае 2019 г. по сравнению с апрелем индекс потребительских цен составил 100,3%, по сравнению с декабрем 2018 г. – 102,4% (в мае 2018 г. – 100,4%, по сравнению с декабрем 2017 г. – 101,6%). Такие данные приводятся в отчете Росстата.

При этом индекс потребительских цен на медикаменты в мае по сравнению с апрелем составил 100,6%, по сравнению с декабрем 2018 г. – 103,4%. В мае заметный рост цен отмечался на отдельные виды медикаментов и медицинских товаров. Так, левомеколь, офтан катахром, валидол стали дороже на 2,1–2,4%, троксерутин, лоратадин, бисопролол, кетопрофен, аллохол, алмагель, линекс, комбинированные анальгетики, поливитамины с макро- и микроэлементами, вата, йод и бинты – на 0,8–1,6%. Вместе с тем цены на гипотиазид и смекту снизились на 0,3%, дротаверин – на 0,2%.

Елена Сидорова

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