Экс-директор центра Мешалкина направил обращение Владимиру Путину

Бывший директор НМИЦ им. акад. Е.Н. Мешалкина Александр Караськов направил открытое письмо Президенту РФ Владимиру Путину. Он назвал происходящие вокруг клиники события «фактическим рейдерским захватом» и попросил вмешаться в ситуацию.

«Всю свою жизнь я посвятил спасению жизни граждан. Никаких преступлений я не совершал», – отметил кардиохирург.

Обвинения в мошенничестве при организации госзакупок Александр Караськов считает беспочвенными. В 2018 г. он организовал аудит цен, по которым клиника закупала расходные материалы.

«Было установлено, что за период 2015-2017 гг. центр приобретал расходные материалы исключительно по рыночным ценам, а в ряде случаев и значительно ниже рыночных, экономя государственные средства… Экспертные заключения предоставлялись во все инстанции», – пишет экс-директор.

Он сетует на то, что Минздрав РФ не счел нужным объективно проверить положение дел в центре по предполагаемым нарушениям.

НМИЦ может повторит судьбу НИИТО, в отношении руководства которого также расследуется несколько уголовных дел, считает Александр Караськов.

«После многочисленных проверок в НИИТО… число операций сократилось с 17 до 1,5 тысяч. Большая часть высококлассных специалистов из НИИТО уволилась», – пишет он.

По мнению Александра Караськова, обвинения в отношении него, его супруги Ирины Бойцовой и заместителя Евгения Покушалова строятся исключительно на «непроверенных данных из интернета о прибыли поставщиков центра». Новое руководство, пишет кардиохирург, разрушает «систему обеспечения центра расходными материалами» и меняет руководящий состав.

Как стало известно «ФВ», по инициативе Минздрава РФ руководство клиники предложило уволиться пятерым сотрудникам, занимавшим ключевые посты в финансовой и закупочной службах, подразделении безопасности клиники. Среди них оказалась руководитель финансовой службы Татьяна Мартынюк, супруг которой на протяжении нескольких лет был основным поставщиком лекарственных препаратов в НМИЦ. В отношении компаний Александра Мартынюка – ООО «Компания ФИТО» и ООО «Терра» – расследуется дело о картельном сговоре. Ущерб от поставок этих фирм управление ФАС предварительно оценила в 576 млн руб.

Директор НМИЦ Александр Чернявский рассказал «ФВ», что клиника наладила ритмичные поставки.

«Это позволило выйти на расчетную производительность. Мы пересматриваем лист ожидания пациентов, наверстываем упущенное. По результатам года центр выполнит госзадание», – добавил он.

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Ольга Коберник

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