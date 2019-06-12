В Кировской области намерены организовать полный цикл производства импортных вакцин для птиц

Американская компания MSD Animal Health планирует стать первым иностранным производителем ветеринарных препаратов, локализовавшим производство в России. Соответствующее намерение было озвучено на недавнем Санкт-Петербургском международном экономическом форуме и закреплено меморандумом.

Выпуск нового вида вакцин будет налажен в партнерстве с ООО «Нанолек» в Кировской области. Объем инвестиций составит 30 млн долл. Сроки реализации проекта – до 2023 г. На первом этапе ставка будет сделана на препараты для борьбы с болезнями птиц, поскольку именно в птицеводстве наблюдается самая сложная обстановка с заболеваемостью.

«Значимость вакцинопрофилактики трудно переоценить, – убежден губернатор Кировской области Игорь Васильев. – Своевременная вакцинация уменьшает частоту и тяжесть заболеваний сельскохозяйственных животных, обеспечивая эффективное производство. Это очень важно для нашего региона, где животноводство является одной из ведущих отраслей сельского хозяйства.

По данным IndexBox Russia, наибольшую долю в структуре отечественного рынка ветеринарных препаратов занимают вакцины и сыворотки (35%) и антибактериальные препараты (31%). Доля импортной продукции составляет 60-65%, при этом импортозамещение протекает не так динамично, как на рынке медицинских препаратов для людей.

Фото: nanolek.ru

Екатерина Погонцева

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