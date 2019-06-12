Bayer и CStone Pharmaceuticals объединяют усилия в реализации программы КИ онкопрепаратов

Китайская компания CStone Pharmaceuticals («Си-Стоун Фармасьютикалз») и германская Bayer («Байер») стали партнерами в проведении клинических исследований (КИ) для оценки безопасности и эффективности ингибитора контрольных точек в комбинации с мультикиназным ингибитором при лечении различных форм рака, включая рак желудка, сообщает BioSpace.

В рамках КИ будет изучена комбинация экспериментального препарата CS1001 от CStone и препарата regorafenib компании Bayer – перорального мультикиназного ингибитора, таргетирующего VEGFR, FGFR, CSF1R и другие рецепторы. Это – первое глобальное исследование для подтверждения обоснованности концепции, выполняемое в рамках сотрудничества двух компаний. CStone выступит в роли спонсора исследования, а Bayer предоставит regorafenib на всех этапах осуществления программы КИ. Финансовые условия сотрудничества не разглашаются.

CS1001 является одним из основных иммуноонкологических препаратов-кандидатов в линейке продуктов, разрабатываемых CStone. По результатам проведенных КИ, препарат продемонстрировал хорошую переносимость и перспективность с точки зрения противоопухолевой активности при различных типах опухолей. CStone проводит 7 КИ по данному препарату.

Regorafenib (известный в США под торговым наименованием Stivarga) компании Bayer зарегистрирован более чем в 90 странах для лечения метастатического колоректального рака и метастатических гастроинтестинальных стромальных опухолей. Он также одобрен более чем в 80 странах в качестве препарата терапии второй линии при распространенном печеночноклеточном раке.

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Татьяна Кублицкая

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