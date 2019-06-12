Insys Therapeutics объявила о банкротстве

Американская фармацевтическая компания Insys Therapeutics («Инсис Терапьютикс») объявила о банкротстве в соответствии с главой 11 Свода законов США о банкротстве, сообщает FirstWord Pharma.

Одновременно компания ищет покупателя на свои активы и пытается урегулировать долговые обязательства. Акции Insys упали на 60%.

Ранее компания согласилась заплатить 225 млн долл. в рамках урегулирования обвинений в ненадлежащей практике маркетинга опиоидного анальгетика Subsys (fentanyl).

Как отметил исполнительный директор компании Эндрю Лонг, после рассмотрения всех стратегических альтернатив, руководство пришло к выводу, что продажа активов под судебным надзором является наилучшим способом повышения стоимости активов.

В текущем году Insys уже указывала на возможность банкротства.

Тем не менее, по условиям соглашения с правительством, компания продолжит маркетинг препарата Subsys в процессе поиска покупателя и прекратит его через 90 дней. Соглашение составлено таким образом, что потенциальный покупатель может приобрести актив без обязательств по штрафам.

Другие производителя опиоидных анальгетиков также подверглись высоким штрафным санкциям, в частности американская Purdue Pharma («Пардью Фарма»). В марте с.г. компания также не исключила возможности банкротства из-за обвинений по маркетингу препарата OxyContin (oxycodone). Против нее подано около 2000 исков в США. Недавно компания согласилась заплатить 270 млн долл. в рамках урегулирования одного такого иска в штате Оклахома.

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Илья Дугин

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