«Нижегородская областная фармация» остается оператором льготного лекарственного обеспечения

Кассационная инстанция не нашла оснований для отмены решения, вынесенного Первым Арбитражным апелляционным судом в пользу Правительства и Законодательного собрания Нижегородской области в их иске к территориальному органу УФАС. Таким образом ГП НО «Нижегородская областная фармация» признана легитимным эксклюзивным региональным поставщиком ЛС в рамках льготных программ.

Как неоднократно писал «ФВ», в Нижегородской области действует несколько местных законов, согласно которым ЛПУ заключают контракты напрямую с «НОФ» как с единственным оператором льготного обеспечения граждан ЛС, медицинскими изделиями и лечебным питанием. Нижегородское УФАС на протяжении ряда лет добивается отмены этих нормативных актов, поскольку они сдерживают конкуренцию. Иногда суды поддерживают доводы антимонопольного органа, вот и в данном споре сперва Арбитражный суд Нижегородской области признал правоту ответчика. Однако позже решение было отменено в апелляционном суде.

Первый арбитражный апелляционный суд указал, что любой хозяйствующий субъект вправе принимать участие в аукционах, проводимых «НОФ», поэтому законы, принятые областным Законодательным собранием, конкуренции не помеха.

7 июня Арбитражный суд Волго-Вятского округа оставил постановление апелляционной инстанции без изменений.

Фото: 2aas.arbitr.ru

Екатерина Погонцева

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