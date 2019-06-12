Один из виновников опиоидного кризиса в США объявил о банкротстве

Американский производитель обезболивающих Insys Therapeutics, которого американское правительство обвинило наряду с другими компаниями в разжигании опиоидного кризиса, подал заявление о банкротстве. На фоне этого сообщения акции Insys упали на 60%.

Ранее компанию обвиняли в ненадлежащем маркетинге производимого ею опиоидного анальгетика Subsys (фентанил). Для урегулирования конфликта представители компании договорились с Министерством юстиции США о выплате штрафа и компенсаций в размере $225 млн.

Бывшему председателю совета директоров Insys Джону Капуру и держателю 60% акций Insys в январе 2019 года было предъявлено обвинение в незаконном продвижении наркотического анальгетика на основе фентанила. Миллиардеру грозило 25 лет тюрьмы. По версии обвинения, Insys подкупала врачей, мотивируя их к назначению болеутоляющего Subsys – фентанила в форме сублингвального спрея, предназначенного для пациентов с последними стадиями рака.

Параллельно с процедурой банкротства Insys ищет покупателя для своих активов и пытается уладить долговые обязательства. Руководство компании пришло к выводу, что продажа активов под судебным надзором – лучший способ повышения их стоимости. По условиям соглашения с правительством, Insys продолжит продвигать препарат Subsys во время поиска покупателя, но прекратит эту работу через 90 дней.

Компания Insys была основана в США выходцем из бедной индийской семьи Джоном Капуром, учредившим в 2010 году венчурный фонд, затем Капур осуществил слияние компаний Insys и NeoPharm, что позволило получить доступ к разработке обезболивающих лекарств для онкологических пациентов.

Другие компании, причастные к разжиганию опиоидного кризиса, смогли избежать банкротства. Так, американский производитель наркотических обезболивающих Purdue Pharma и члены семьи Саклер, владеющие компанией, достигли соглашения по урегулированию иска, предъявленного штатом Оклахома. Purdue должна заплатить $270 млн штрафа, деньги пойдут на строительство реабилитационного центра. А израильская фармкомпания Teva должна выплатить $85 млн – по соглашению, заключенному из-за опиоидного кризиса, к которому она могла быть причастна. В самой компании настаивают, что никаких нарушений при продвижении препаратов допущено не было.

Источник: The Guardian

Фото: txbusinessdaily.com

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