Владельцы петербургской сети «Вотоня» открывают собственные аптеки

Владельцы петербургского ритейлера детских товаров «Вотоня» откроют сеть аптек под брендом «Имбирь». Для этого они купили десять аптек у карельского предпринимателя Андрея Грачева. Еще десять аптек на базе магазинов детских товаров тоже будут перебрендированы.

В сделку вошли девять аптек «Доктор Живило» и одна – «Рецепт здоровья» в Санкт-Петербурге, Ленобласти и Карелии. Совладелец ООО «Вотоня» Дмитрий Франсус в апреле стал собственником ООО «Золта-44» и ООО «Новафарм-78», которые управляют этими аптеками.

Это первые аптеки сети вне магазинов детских товаров. Они добавятся к точкам на площадях десяти из шестидесяти магазинов «Вотоня» в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Все аптеки будут работать под новым брендом «Имбирь». Еще пять аптек собственники планируют открыть до конца 2019 года.

Основным владельцем «Вотони» является компания «Стройальянс» (68%) сооснователя «Пятерочки» и миноритарного акционера X5 Retail Group Татьяны Франсус. Ее партнеры – Сергей и Дмитрий Франсусы (7% и 12,5% соответственно), а также руководитель компании Николай Коробов (12,5%). Выручка ритейлера «Вотоня» в 2017 году составила 1,8 млрд рублей, чистый убыток – 122 млн рублей.

Франсус заняла 25-е место в списке богатейших женщин 2017 года по версии журнала Forbes, оценившего ее состояние в $100 млн.

Ритейлер «Магнит» планирует открыть в 2019 году 2 тысячи аптек, а до 2023 года – 6,5–7 тысяч точек рядом со своими продуктовыми магазинами.

Источник: Коммерсантъ

Фото: yandex.ru

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