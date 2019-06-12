Александра Караськова арестовали до 9 августа

Центральный районный суд Новосибирска решил заключить под стражу экс-директора клиники им. академика Е.Н. Мешалкина Александра Караськова, подозреваемого в растрате. Ранее он направил президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором изложил свою версию событий и попросил о защите.

«Избрать в отношении Александра Караськова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – постановила судья Мария Шишкина.

Ранее на тот же срок в СИЗО отправили Ирину Бойцову, супругу Караськова, которая также фигурирует в деле, возбужденном по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (соучастие в присвоении или растрате в особо крупном размере).

Уголовное дело о хищении 1,3 млрд рублей при закупках в НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина было возбуждено в феврале 2019 года, когда сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в хищениях замдиректора НМИЦ по научной части Евгения Покушалова. Подозреваемыми также проходят топ-менеджеры ГК «Клатона» Александр Сорокин, Евгений Первушин и совладелец дистрибьютора «Эфа» Алексей Третьяков.

После этого депутатского мандата лишился директор НМИЦ Александр Караськов.

Решение о мере пресечения для него было принято не сразу, так как после задержания он попал в больницу из-за сердечного приступа. Из реанимации он написал письмо Путину, в котором назвал случившееся в НМИЦ «рейдерским захватом» с целью «возможного контроля финансовых бюджетных потоков». Теперь «новое» руководство центра меняет управляющий состав и разрушает систему обеспечения расходными материалами и препаратами, указал Караськов.

Источник: Континент Сибирь Online

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