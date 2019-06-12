Амбициозные цели российско-корейского фармацевтического сотрудничества

Ассоциация Российских фармацевтических производителей в Москве подписала Меморандум о взаимопонимании с Корейской ассоциацией фармацевтических и биофармацевтических производителей, в рамках третьего российско-корейского форума «Korea Russia Healthcare Cooperation Forum».

В соответствии с соглашением, стороны будут способствовать друг другу в экономических отношениях, в инвестициях и торговле между нашими странами. Кроме этого предусмотрены совместные образовательные программы, конференции, форумы и семинары с целью обучения и разъяснения особенности регулирования фармацевтического рынка, тонкостей регистрации и ввода лекарственных препаратов.

По словам Ольги Пентеговой, заместителя генерального директора Ассоциации Российских фармацевтических производителей: «Ассоциация разделяет заинтересованность в установлении деловых контактов между корейскими и российскими производителями, а подписанный меморандум станет основой для взаимовыгодного сотрудничества двух стран, расширит возможности совместных научных разработок, выпуск инновационных препаратов для реализации масштабного российского — корейского проекта в области фармацевтической промышленности».

В рамках деловой повестки встречи российская сторона представила презентацию комплексного плана развития фармацевтической промышленности России, сделала доклад о политике в области фармацевтики и медицинского оборудования России, а также рассказала о процессе регистрации фармацевтического и медицинского оборудования. В свою очередь, Корейский институт развития индустрии здоровья доложил о своей фарма- и биофармацевтической промышленности, об индустрии медицинского оборудования, а также о достижениях российско-корейского сотрудничества в данных областях.

Ассоциация Российских фармацевтических производителей провела B2B встречи с партнерами по вопросам сотрудничества в сфере фармтехнологий. В переговорах приняли участие 16 корейских компаний.

Ольга Пентегова отметила, по итогам двусторонних переговоров корейские компании заинтересованы в экспорте российских лекарственных растительных препаратов на корейский рынок, а также в поиске российских партнеров для размещения собственных производств на территории РФ.

Корейская сторона придает большое значение развитию российско-корейских отношений и деловых связей бизнес — кругов обеих стран.

Напомним, «Korea Russia Healthcare Cooperation Forum» проводится с целью развития российско-корейского сотрудничества в сфере здравоохранения, развития двусторонней торговли и укрепления связей российского и корейского бизнеса. В мероприятии участвовали Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство здравоохранения РФ, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения РФ, Корейский институт развития индустрии здоровья, Посол Республики Корея в Российской Федерации, а также заместитель Премьер-Министра Республики Корея.

По материалам пресс-службы АРФП

gmpnews