Скончался Сергей Быковский, основатель холдинга «Фармконтракт»

7 июня ушел из жизни один из самых одиозных деятелей фармрынка, основатель и бывший президент ГК «Фармконтракт» Сергей Быковский. Пожалуй, на нашем рынке нет того, кто бы не знал Сергея и не пересекался с ним по работе. Казалось, что этот человек успевает все и везде: на 90% российских заводов стоит оборудование, поставленное его холдингом, в ряде лабораторий применяются методики, разрабатываемые совместно со специалистами «Фармконтракт», он первый начал внедрять комплексный подход по созданию современных заводов, консолидировав услуги проектирования и строительства с поставкой и пусконаладкой технологического и лабораторного оборудования.

Его сфера интересов не ограничивалась только бизнесом. «Ведя бизнес в России, ты должен вкладываться в развитие отечественной промышленности», — неоднократно подчеркивал Сергей Быковский в своих интервью. И это были не пустые слова. Он постоянно поддерживал и оказывал помощь воспитанникам детских домов в рамках созданного им проекта «Подарим детям веру в чудеса!», хотя и не любил об этом говорить. Им был запущен совершенно бесплатный для всех причастных к фармотрасли ВАКовский журнал «Разработка и регистрация лекарственных средств». Позже он вдохнул новую струю жизни в журнал о надлежащих производственных практиках «Новости GMP», превратив его в международный бренд. Он вкладывался в развитие научного потенциала, поддерживая молодых ученых и помогая маститым профессорам выпускать научные труды, по которым учится не один фармацевтический/медицинский вуз. Приглашал и оплачивал пребывание лекторов с мировым именем для выступления в вузах, учреждал именные стипендии и организовывал научные конференции, которые мог посетить совершенно бесплатно любой желающий.

История звездного восхождения Сергея Быковского и стремительного покорения фармрынка его структурой могла бы стать русским аналогом фильма «Миллионер из трущоб». Он никогда не скрывал, что вырос в обычной, даже, напротив, подчеркивал, крестьянской семье, а свое покорение Москвы начинал, как и вся привлекаемая огнями столицы молодежь, с работы в ресторанном бизнесе. В 2010 году он попал на фармацевтический рынок, который уже не отпускал его до последнего. Пройдя путь от рядового менеджера по продажам, Сергей Быковский начал создавать свою дистрибьюторскую империю. В это время он любил повторять, что его «крышей» является Конституция Российской Федерации, а прибыль – всего лишь приятное следствие предпринимательской деятельности. Спустя 6 лет Быковский диверсифицировал свой бизнес, включив в спектр выполняемых созданной им империи работ инжиниринг и строительство. Не все было просто в карьере самого Сергея. Но он никогда не опускал рук. Ставя амбициозные и масштабны задачи, он всегда летел к их исполнению, работая целыми сутками, порой забывая про отдых.

Как и в любой империи, у «Фармконтракта» были взлеты и падения. И летом 2018 г. компания была продана. Однако ситуация с вынужденной продажей главного «ребенка» своей жизни не отпускала Сергея – он остро переживал ее, что, безусловно, сказывалось на здоровье, которое в последние месяцы его сильно подводило. По сообщениям близких, в последние полгода Сергей перенес 2 операции, практически не занимался какими-то делами, пытаясь поправить ухудшающееся здоровье. Он редко жаловался и старался своими силами решить возникающие проблемы, как и всегда стремясь сделать все на высшем уровне и в невозможные для обычного человека сроки. Как это ни пафосно прозвучит, Сергей стремился изменить и сделать мир каждого, с кем его сводила судьба, ярче, легче и проще. К сожалению, он не все успел…

Редакция информационного проекта «Новости GMP» выражает соболезнования родным и близким, столкнувшимся с невосполнимой утратой.

gmpnews