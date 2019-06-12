MSD приобретает разработчика Tilos Therapeutics за 773 млн долларов

Фармацевтическая компания Merck, известная за пределами США и Канады как MSD, объявила о заключении соглашения о приобретении биотехнологической фирмы Tilos Therapeutics за 773 млн долларов. Tilos Therapeutics занимается разработкой препаратов, нацеленных на латентный комплекс трансформирующего ростового фактора бета (TGFβ) в целях лечения рака, фиброза и аутоиммунных заболеваний.

В Merck отметили, что целью данного приобретения является расширение ассортимента препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.

«Мы продолжаем совершенствовать нашу цепочку препаратов за счет активной реализации стратегии развития бизнеса», — заявил Дин Ли, старший вице-президент Merck Research Laboratories по исследованиям и трансляционной медицине.

Сообщается, что финансирование сделки будет осуществляться поэтапно. Прежде всего, MSD приобретет через дочернюю компанию все находящиеся в обращении акции Tilos на общую сумму 773 млн долларов, включая авансовый платеж.

«Мы гордимся тем, что команда Tilos добилась значительных успехов благодаря разработке портфеля антител против LAP, предназначенных для полной реализации потенциала модуляторов TGFβ, — сказала Барбара Фокс, генеральный директор Tilos. — Это соглашение с Merck, лидером отрасли в области биофармацевтических исследований и разработок, подтверждает верность нашего терапевтического подхода и обеспечивает хорошие стартовые позиции для цепочки наших препаратов при достижении клинических и коммерческих успехов».

Tilos была создана венчурным фондом Boehringer Ingelheim и организацией Partners Innovation Fund. Его сотрудники использовали научные достижения лабораторий доктора Говарда Вайнера в Brigham and Women’s Hospital и Гарвардской медицинской школе. Дополнительные инвестиции были предоставлены Инновационным фондом ShangPharma.

gmpnews