Подавляющее большинство медпредставителей при возможности готовы уйти из профессии

Почти треть медицинских представителей не любят свою работу, не видят в ней смысла. К этому выводу пришла компания Popsicube Fovea, проведя серию анонимных опросов с участием медпредставителей, региональных и территориальных менеджеров, менеджеров по работе с ключевыми клиентами фармкомпаний.

«Это означает, что фармацевтическим компаниям приходится прилагать больше усилий по материальной и нематериальной мотивации, контролю и обучению, при сохранении повышенных рисков качества и стабильности таких сотрудников», — прокомментировала менеджер по развитию бизнеса Popsicube Fovea Елена Аронова.

Несмотря на то, что компании тратят немалые средства на обучение медицинских представителей, около двух третей представителей не видят у себя способностей к продажам, добавила она. Таким образом, можно говорить о том, что часть средств на обучение компаниями тратится впустую.

Пять шестых — подавляющее большинство тех, кто работает сейчас медицинскими представителями — ушли бы из профессии, если бы представилась возможность, подчеркнула г-жа Аронова.

Между тем, «практически всегда наиболее привлекательные позиции в фармкомпаниях открыты только в Москве и реже в Санкт-Петербурге», отметила она. Для жителей остальных регионов доступна, в основном, лишь позиция медицинского представителя.

«А ведь по большому счету, для того, чтобы успешно выполнять работу, которой занимаются сотрудники московских офисов, место проживания не имеет значения, — считает эксперт. — Ее можно одинаково выполнять, находясь в Москве, Томске или Махачкале в режиме домашнего офиса».

Привлечение региональных специалистов к удаленной работе дает компании-работодателю ощутимые преимущества, заключила Елена Аронова.

Сергей Рякин

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