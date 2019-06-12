Минпромторг будет делать основной акцент при заключении СПИКа на технологии

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с Министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым. Глава Минпромторга России рассказал об обновленных механизмах специальных инвестиционных контрактов (СПИК) и программах Фонда развития промышленности.

По словам Денис Мантурова, за три года, в течение которых существует институт СПИКов, заключено уже 40 контрактов на общую сумму 1 трлн рублей частных инвестиций.

В рамках реализации этих проектов должно быть создано более 20 тысяч новых высокопроизводительных рабочих мест в разных отраслях промышленности. В первую очередь это автопром, это фармацевтика, энергетическое, нефтегазовое машиностроение, химия и ряд других областей. В том числе Вы принимали участие как раз в открытии трёх из этих проектов, это «Мазда Соллерс» на Дальнем Востоке – по производству двигателей, «Герофарм» в Санкт-Петербурге – по производству инсулинов, и в апреле на площадке Московской области – предприятие «Мерседес»., — подчеркнул Министр.

Минпромторгом России была проведена работа по оптимизации механизмов СПИК, в частности срок действия контракта увеличился с 10 до 20 лет с учетом того, что ряд проектов подразумевают длительную реализацию. Также новый специнвестконтракт предполагает обязательное включение в подписанты помимо представителей субъекта Федерации муниципалитетов.

И третье – мы отменили порог инвестиционного входа. Если сегодня это 750 миллионов, то теперь мы основной акцент будем делать больше не на привлечении объёма инвестиций, а в первую очень на технологиях, перечень которых будет утверждаться Правительством. И по мере появления новых направлений, которые нужны для промышленности, в целом для экономики, мы будем, естественно, обновлять этот перечень, — рассказал Денис Мантуров.

Он добавил, что помимо специальных инвестиционных контрактов дополнительный стимул для инвестиций обеспечивается за счет расширения программ Фонда развития промышленности, который за пять лет поддержал более 500 проектов.

В рамках реализации этих проектов на сумму более 100 миллиардов рублей со стороны фонда бизнес привлек дополнительно еще 200 миллиардов, это уже внебюджетные источники. Это широкий перечень отраслей промышленности, которые получают возможности льготных займов. Сегодня мы по основным ключевым государственным задачам, которые Вы поставили, снизили ставку до 1 процента годовых, — подчеркнул глава Минпромторга России.

Кроме федерального ФРП активно создаются и включаются в работу региональные фонды: уже создано 60 таких фондов с общим объемом капитализации 8 миллиардов рублей.

gmpnews