Соглашения «Сколково» в сфере биотехнологии, ядерной медицины, противоопухолевой терапии

Фонд медицинского кластера «Сколково» заключил шесть соглашений на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), которые направлены на развитие медицинской, образовательной и научной деятельности в сфере здравоохранения, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«В рамках этих соглашений на территории кластера появится многопрофильная биотехнологическая лаборатория полного цикла, технологическая долина для разработки искусственного интеллекта в медицине, центры ядерной медицины и лекарственной противоопухолевой терапии, а также цифровая образовательная платформа», – сказал М. Хуснуллин.

Заммэра подчеркнул, что медкластер пополняется не только иностранными клиниками, но и активно развивает образовательную и исследовательскую деятельность.

Как пояснил генеральный директор Фонда Международного медицинского кластера Михаил Югай, сюда могут войти не только зарубежные, но и российские резиденты.

«Трансфер только международных практик и технологий не позволит российскому здравоохранению совершить рывок, на который мы рассчитываем. Поэтому мы ищем и находим сильных российских партнеров, готовых объединиться с нами и развивать медицину страны по всем ключевым направлениям», – добавил М. Югай.

Напомним, в проекте медкластера в Сколково участвуют уже четыре международных партнера. Первым в сентябре 2018 года заработал диагностический центр израильской клиники «Хадасса» (Hadassah).

Также свои проекты готовятся реализовать южнокорейский госпиталь «Бундан» (Bundang) и испанская клиника «Роман Фернандес» (Roman Fernandes).

Кроме того, в рамках соглашения с французской компанией «Орпея Груп» (ORPEA Group) будет построен центр высокотехнологичной реабилитации «Клинея» (Clinea).

Создание международного медкластера в Сколково является вехой в инновационном развитии здравоохранения Москвы. Центр будет оказывать помощь с применением последних технологий и сможет принимать около 300 тысяч пациентов в год.

ИСТОЧНИК: КОМПЛЕКС ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

gmpnews