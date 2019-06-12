Пулковская таможня: выявлены 5500 контрафактных таблеток для мужчин

Должностные лица Почтового таможенного поста обнаружили 14 посылок, содержащих 560 блистерных упаковок с таблетками индийского производства, прибывших из Сингапура.

Выявленные блистеры содержали свыше 5,5 тысячи таблеток белого, желтого и голубого цветов товарных наименований «Tadadel», «Delgra» и «Lovevitra», похожих на лекарственные препараты «ВИАГРА» и «СИАЛИС». Каплевидная и ромбовидная формы этих таблеток, цвета и объем имеют визуальное сходство с зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими компаниям «Эли Лилли энд Компани» и «Пфайзер Продактс Инк.».

По информации, полученной от представителей правообладателей, обнаруженные таможенным органом таблетки являются контрафактными.

Привлекает внимание также наличие на этих блистерах сведений об активных веществах: силденафил (Sildenafil), тадалафил (Tadalafil). «Эти лекарственные препараты с сомнительным по дозировке и качеству составом в лучшем случае не имеют никакой лечебной ценности, а в худшем – могут оказаться опасными для здоровья», – комментирует начальник отдела торговых ограничений и экспортного контроля Маргарита Вернигорова.

Пулковская таможня напоминает, что в соответствии со Всемирной почтовой конвенцией ввоз контрафактных лекарственных средств запрещен. Действующим законодательством Российской Федерации запрещен импорт недоброкачественных, фальсифицированных, незарегистрированных лекарственных средств. Ввоз таких препаратов с целью их реализации может обернуться уголовно наказуемым деянием, ответственность за которое предусмотрена статьей 238.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Справка:

В настоящее время таблетки, повышающие мужскую потенцию, являющиеся дженериками (препаратами, имеющими такой же состав действующих веществ, лекарственную форму, как и лекарственные средства, но не обладающими патентной защитой) «ВИАГРЫ» и «СИАЛИСА», занимают лидирующие позиции среди заказов через Интернет-сайты товаров с признаками контрафактности.

sztu.customs