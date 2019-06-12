Устанавливать особенности госзакупок медизделий «закрытого» типа должен Минфин

Вопрос о взаимозаменяемости медицинских изделий для лучшей конкурентоспособности отечественных производителей медицинских изделий при государственных закупках находится в ведении Минфина, сообщили в пресс-службе Минздрава.

«Абзацем 3 пункта 8 раздела II плана мероприятий («дорожной карты») по формированию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд предусмотрена подготовка проекта постановления правительства…, устанавливающего обязанности участников государственных и муниципальных закупок – производителей медицинских изделий, для эксплуатации которых необходимо использование расходных материалов, указывать в технической документации производителя медицинского изделия требования к расходным материалам, обеспечивающим надлежащую эксплуатацию медицинского изделия, а также устанавливающего особенности закупок государственными и муниципальными заказчиками медицинских изделий «закрытого» типа. Ответственным исполнителем за подготовку указанных выше проектов нормативных правовых актов определен Минфин России», — отметили в Минздраве.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе заявили, что государственный заказчик лекарственных средств и медицинских изделий манипулирует закупкой, исключая российских производителей. Также в антимонопольной службе призвали Минздрав решить вопрос взаимозаменяемости медицинских изделий для лучшей конкурентоспособности отечественных производителей при государственных закупках.

rns.online