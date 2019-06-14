Клинические рекомендации откроют дорогу инновационным препаратам для онкогематологии

На прошедшей пресс-конференции, организованной «Форсайт здоровье», эксперты обсудили проблему финансирования и доступности эффективных препаратов для лечения онкогематологии. Несмотря на ограничения по закупкам инновационных препаратов, пациентские модели позволят сформировать эффективные группы КСГ.

Заболеваемость и смертность из-за онкологии будут расти в ближайшее десятилетие, относительно сегодняшних мировых показателей. Динамика прироста составит более 30% по данным ВОЗ, сообщила заведующая кафедрой онкологии и паллиативной медицины, академик РАН Ирина Поддубная. В России число онкологических больных на 2017 год составило 3,5 млн человек. Академик отметила, что современный взгляд на клиническую онкологию предполагает выбор терапии на основе биологических свойств опухоли, а не только ее локализации. Так стали меньше использовать цитостатиков, больше таргетных препаратов. Стали учитывать результаты лечения с учетом мнений самих пациентов. Несмотря на рост больных, увеличивается выживаемость пациентов. В частности, у пациентов с лимфопролиферативными заболеваниями в 2000-х годах значительно выросла выживаемость. Такие препараты, как ритуксимаб открыли новую эру в лечении В-клеточных лимфом, но многим инновационным препаратам для онкогематологии не удалось войти в список высокозатратных нозологий.

Очевидно, что придется пересматривать тарифы по клинико-статистическим группам (КСГ), а также больше финансировать на федеральном уровне инновационные препараты. Директор «Форсайт здоровья», организации, проводившей встречу, Ольга Безменова отметила, что на экономическом форуме в Питере были озвучены ошибки при формировании нацпроекта «Здравоохранение». В частности, не учтены инвестиции на лучевую терапию, радиологию. Не включена в проект онкогематология из-за бюрократической коллизии. Онкогематологические заболевания ведутся преимущественно в гематологических отделениях многопрофильных ЛПУ по 4 КСГ, соответствующим кодам МКБ С81-С96 – с низкими, относительно стоимости терапии, тарифами.

По данным агентства IMS, объем регионального и федерального (ВЗН) финансирования онкогематологических препаратов на 2018 год составил 51% по линии ВЗН, и 49% из региональных бюджетов. За счёт бюджета ВЗН обеспечивается 5 ЛП, выпущенных до 2010 года, имеющих доступные дженерики. Более 10 препаратов, в том числе все инновационные, выпущенные после 2010, обеспечиваются за счёт регионального бюджета.

Несмотря на сложности эксперты отметили обновление клинических рекомендаций, что позволит больше лечить инновационными препаратами. Заведующая гематологическим отделением Нижегородской обл. больницы им. Семашко Ольга Самойлова отметила, что клинически рекомендации дают возможность просчитывать индивидуально пациента. «Эти модели пациентов выведут нас на медико-экономический стандарт и КСГ, которые становятся инструментом для расчета объемов финансирования в гематологии. За последние три года финансирование гематологии улучшилось. Сейчас решается вопрос по хорошей диагностике, которая очень важна гематологам больше чем онкологам. Она дорогая, но крайне необходима», — сообщила Ольга Самойлова.

Первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Николай Прохоренко сообщил, что значение гематологии, как заболевания недооценивают: «Это миллион потерянных трудочасов в году. От онкогематологии умирает около 16 тыс пациентов. При этом, не стоит печалиться, что онкогематология не попала в национальный проект «Здравоохранение». Когда будет выявлена необходимость добавления новых направлений в проект, они будут включены, о чем говорили представители министерства». Он такжедоавил, что обеспеченность врачей гематологов не уменьшилась, скорее выросло число больных, что приводит к небольшому снижению доступности для населения эффективных препаратов. При этом, важно оценивать возможности регионов по финансированию терапий для онкогематологии.

Фото: Игорь Чунусов

Денис Кунгуров

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