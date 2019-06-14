В Башкирии нашли свалку просроченных лекарств

В городе Белебее (Республика Башкирия) местный житель обнаружил в овраге сотни упаковок различных лекарственных препаратов с истекшим сроком годности. Судя по упаковкам, препараты должны были утилизировать еще в апреле этого года. Кто именно избавился таким образом от отходов, сказать сложно. В окрестностях оврага медицинских организаций нет.

Впрочем, вскоре после того, как горожанин выложил видео своей находки в соцсетях, в овраг приехали неизвестные люди, которые стали в спешке собирать медикаменты.

Это далеко не единственный случай, когда лекарственные препараты выбрасывают в неположенном месте. В прошлом году подобные свалки местные жители находили в Кармаскалинском районе Башкирии и неподалеку от Краснодара. Установить виновных в обоих случаях не удалось. Эксперты считают, что система маркировки лекарств станет в будущем серьезным подспорьем для правоохранительных органов при проведении проверок по схожим фактам.

Фото: экоконтроль.рф

Екатерина Погонцева

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