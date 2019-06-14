Допэмиссия помогла «Аптечной сети 36,6» привлечь более 22,10 млрд рублей

ПАО «Аптечная сеть 36,6» объявило итоги дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций, размещавшихся путем открытой подписки.
Номинальная стоимость одной акции составляет 0,64 руб. Размещение дополнительных акций проводилось по цене 5 руб. 5 коп. за одну акцию по открытой подписке, цена размещения по преимущественному праву составила 4 руб. 55 коп.
В результате допэмисии было размещено в общей сложности 4 377 596 152 акции (72,96% от запланированного объема) – 4 377 234 240 акций по открытой подписке и 361 912 акций по преимущественному праву. Таким образом, компания привлекла более 22,10 млрд руб.
В результате допэмиссии в число акционеров вошел независимый инвестиционный фонд Altus Capital Pharmacy Retail 1 Limited (29,97%). Большая часть акций общества находится в номинальном держании. На счете номинального держателя Небанковской кредитной организации АО «Национальный расчетный депозитарий» в реестре акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6» учитывается 70,02% размещенных акций.
Аптечная сеть планирует использовать денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на финансирование текущих расходов.
Источник: сообщение ПАО «Аптечная сеть 36,6»