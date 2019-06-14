Минпромторг и РВК создают венчурный фонд для высокотехнологичных лекарств

Минпромторг России и РВК в рамках ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве по организации деятельности и финансированию венчурного фонда в области фармацевтической и медицинской промышленности. Подписали соглашение первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб и генеральный директор РВК Александр Повалко.

Новый фонд создается для увеличения доли высокотехнологической и наукоемкой продукции в общем объеме производства фармацевтической и медицинской промышленности.

Сергей Цыб, первый замминистра промышленности и торговли РФ: «Среди приоритетных сегментов для инвестирования – создание новых лекарственных препаратов и средств их доставки в области онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, производство высокотехнологичных медизделий, разработка ПО для мониторинга функций организма и другие проекты».

Планируются также инвестиции в проекты ранних стадий (фаза I, II клинических испытаний для лекарственных препаратов). По словам г-на Цыба, создаваемый фонд станет комплексным универсальным инструментом финансирования перспективных отечественных разработок.

В ближайшие три года общий объем фонда составит 4,5 млрд руб., срок его деятельности – 10 лет с возможностью последующего продления.

Источник: РВК

Фото: rvc.ru

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