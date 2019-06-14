«Мелодия здоровья» покупает петербургскую аптечную сеть «Удачные»

Розничный дивизион группы «Катрен» приобретает петербургскую аптечную сеть «Удачные», рассказали Vademecum два источника на фармацевтическом рынке.

По словам собеседников Vademecum, «Мелодия здоровья» выкупит компании, управляющие аптеками сети «Удачные», включая долги перед поставщиками на общую сумму не более 50 млн рублей.

Сеть «Удачные» заняла 115-е место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России» по итогам 2018 года с выручкой 881 млн рублей. На 1 января у нее было 23 аптеки. По данным СПАРК, управляющие сетью юрлица принадлежат предпринимателю Леониду Клопотенко.

«Мелодия здоровья», управлявшая по состоянию на 31 декабря 2018 года 830 аптеками, оказалась в том же рейтинге на 15-м месте с выручкой в размере 14 млрд рублей.

В «Фарммедсервисе» (управляет «Удачными») отказались от комментариев, в «Мелодии здоровья» на запрос Vademecum не ответили.

Фото: yandex.ru

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