СП предложила упростить процедуру лекарственных закупок по 44-ФЗ

Счетная палата (СП) России опубликовала отчет о мониторинге госзакупок, проведенных в 2018 году, указав, в частности, на недостатки процедуры установления начальной максимальной цены контракта (НМЦК) на поставку лекарственных средств по 44-ФЗ.

Аудиторы отмечают отсутствие единого порядка обоснования НМЦК. Действующий регламент, принятый Минздравом, носит рекомендательный характер и не исключает рисков завышения цены аукциона, утверждают в СП.

В то же время отсутствие утвержденного источника референтных цен на лекарственные средства в ряде случаев приводит к занижению НМЦК и росту числа несостоявшихся тендеров: каждый четвертый аукцион на закупку лекарств в 2018 году объявлялся повторно.

Тогда как процедура закупки лекарств по решению врачебной комиссии, считают аудиторы, предполагает риски дополнительных финансовых издержек для исполнителей контрактов.

Аудиторы рекомендуют упростить действующие регламенты закупок по 44-ФЗ, упразднить избыточные подзаконные акты, разработать единый алгоритм расчета НМЦК, а также интегрировать в систему закупок справочник-классификатор лекарственных средств и автоматизировать формирование заявок поставщиков на участие в аукционах.

В апреле 2019 года СП опубликовала собственные оценки эффективности региональных лекарственных закупок: субъекты РФ, по расчетам аудиторов, ежегодно теряют по 80 млн рублей, вынужденно списывая просроченные препараты. Неэффективной СП посчитала и процедуры закупок лекарств у единственного поставщика.

Источник: Счетная палата

Фото: frontera.me

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