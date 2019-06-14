Американского разработчика ПО для клинических испытаний покупают за $5,8 млрд

Французский разработчик программного обеспечения Dassault Systemes объявил о приобретении американской Medidata Solutions, специализирующейся на разработке и продаже облачных технологий и других IT-решений для участников клинических испытаний. За каждую акцию Dassault заплатит $92,25, таким образом сумма сделки достигнет $5,8 млрд.

Эта сумма близка к оценкам капитализации Medidata, которая, по данным Refinitiv Eikon, составляет около $5,9 млрд. Dassault пришлось взять кредит в размере $4,5 млрд, сообщил финансовый директор компании Паскаль Далоз. Закрыть сделку планируется в четвертом квартале 2019 года.

С покупкой Medidata холдинг Dassault рассчитывает деверсифицировать свой бизнес в медико-биологической сфере. В портфеле Medidata – ПО для клинических испытаний, позволяющее собирать данные о пациентах с помощью онлайн-платформ, мобильных медицинских устройств, управлять качеством исследования с помощью технологий искусственного интеллекта и так далее.

На сайте компании говорится, что ее продуктами пользуются 1,3 тысячи клиентов из разных стран, включая крупнейшие фармкомпании. Выручка Medidata в 2018 году составила $636 млн.

Автоматизировать КИ пытаются и в России, однако далеко в этом направлении не продвинулись. В 2018 году НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова и ПАО «Фармсинтез» анонсировали создание национальной платформы для клинических исследований онкопрепаратов. Информсистема, основанная на модной технологии блокчейн, по замыслу инициаторов проекта, объединит разработчиков и производителей противоопухолевых средств, профильные клинические центры, пациентов – участников КИ и тех, кто только желает таковыми стать.

Источник: Medidata Solutions

vademec