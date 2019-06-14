«ВЕРТЕКС» обратилась к регуляторам с просьбой оставить срок введения маркировки с 2020 года

Фармацевтическая компания «ВЕРТЕКС» информирует о готовности к старту системы маркировки упаковок лекарств с 2020 года. Для этого в АО «ВЕРТЕКС» на протяжении более полутора лет проводится масштабная работа по внедрению системы на общую сумму около 400 млн рублей, включая закупку оборудования, разработку программных продуктов, системы регистрации и учета операций по движению серийных номеров и пр.

«Компания сконцентрировала все усилия и ресурсы, чтобы внедрить систему в установленный срок с 2020 года, поэтому не видит необходимости в его переносе», — говорит Георгий Побелянский, генеральный директор фармацевтической компании «ВЕРТЕКС».

Также компании не требуется сокращения длины кода криптографической защиты до 22 символов. АО «ВЕРТЕКС» готово к использованию утвержденной длины криптокода от 44 знаков. Такую длину компания считает оптимальной.

«ВЕРТЕКС» зарегистрирован в системе мониторинга движения лекарственных препаратов в 2017 году.

В продолжение письма шести объединений фармацевтической отрасли на имя Председателя Правительства РФ Д. А. Медведева № 66 от 29 мая 2019 г. «О введении в промышленную эксплуатацию системы маркировки лекарственных препаратов», в котором говорится о необходимости переноса срока маркировки на 2021 г., «ВЕРТЕКС» направил письма в адрес Дмитрия Медведева и координатора проекта по маркировке Минпромторг РФ на имя Дениса Мантурова и Сергея Цыба. Компания обратилась с просьбой оставить утвержденный срок введения системы мониторинга движения лекарственных средств с 2020 года (Федеральный закон от 28 декабря 2017 г. № 425-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» за подписью Президента РФ). В обращениях «ВЕРТЕКС» просит учесть мнение российского фармпроизводителя и оказать содействие соблюдению установленного срока начала работы системы мониторинга движения лекарственных средств для медицинского применения от производителя до конечного потребителя с использованием средств идентификации с 1 января 2020 года.

gmpnews