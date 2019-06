В Андижане создана свободная экономическая зона для производства лекарств «ВЕРТЕКС» обратилась к регуляторам с просьбой оставить срок введения маркировки с 2020 года » «Активный Компонент» получил первые CPP-сертификаты на 5 фармсубстанций Министерство промышленности и торговли РФ выдало компании «Активный Компонент», производителю фармацевтических субстанций, первые CPP-сертификаты (Certificate of pharmaceutical product) на 5 фармсубстанций. Это сертификат — Written confirmation — подтверждение качества и соответствия европейским и мировым стандартам GMP заводов, которые находятся на территории России. CPP-сертификаты получены компанией на следующие АФС: Азелаиновая кислота, Азитромицин, Нафтифина гидрохлорид, Периндоприла эрбумин, Рисперидон. Эти документы позволят компании расширить экспортные поставки в другие страны. «Мы и сейчас продаем наши субстанции иностранным производителям, пройдя их аудит, но продавать готовые лекарственные препараты они могут только на территории СНГ. Без CPP-сертификатов невозможно продать в Европе готовый продукт», — сообщил президент «Активного Компонента» Александр Семёнов. По словам Александра Семёнова, получение данных сертификатов сильно облегчит задачу выхода на экспортный рынок. Если компания будет продолжать работать только на российском рынке, то у нее не будет возможностей увеличивать объемы роста, производства продаж ЛП, поскольку он ограничен. Чтобы выходить на внешний рынок нужно стандартизовать требования, которые предъявляются к качеству лекарственных средств в России и в мире. Также он отметил, что следующим шагом по направлению развития экспортного потенциала станет получение CEP-сертификата (Certificate of suitability of monographs of the European Pharmacopeia), которое выдает Европейское агентство по контролю качества. Увеличение экспорта в фармацевтической промышленности в настоящее время активно обсуждается в рамках формирования стратегии Фарма-2030. Как ранее писал РБК, по словам первого заместителя Министерства промышленности и торговли РФ Сергея Цыба, если Стратегию удастся реализовать по целевому, а не инерционному сценарию, предполагается, что с 2022 по 2030 год произойдет органический рост экспорта примерно на 7%. Это увеличит объем экспорта более чем в 3,5 раза к 2030 году по отношению к показателям 2018 года, доведя его примерно до 120 млрд рублей. Компания «Активный Компонент» 13 лет успешно работает на рынке и является одним из ведущих российских производителей дженериковых активных фармацевтических субстанций. Основной бизнес компании сосредоточен в Санкт- Петербурге. Текущий номенклатурный ряд включает свыше 50 субстанций. gmpnews