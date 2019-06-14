Предложено исключить медицинские газы из системы мониторинга движения лекарств

Минпромторг России подготовил изменения в федеральный закон «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского применения». В рамках изменений, направленных на поддержку производителей медицинских газов, предлагается исключить медицинские газы из системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения.

Введение системы мониторинга движения лекпрепаратов, в том числе медицинских газов, с использованием средств идентификации предусмотрено статьей 67 Федерального закона № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом сведения в средстве идентификации наносятся методами, неотделимыми от упаковки. Для первичной упаковки сжатых медицинских газов используется оборотная тара (баллон), а вторичная упаковка отсутствует. Упаковка медицинских газов имеет ряд особенностей, которые не позволяют промаркировать их средствами идентификации, — это в том числе требования по технической безопасности и многоразовое использование тары.

Кроме того, не существует международного опыта маркировки газов медицинских средствами идентификации: в соответствии с директивой EU 2016/161 медицинские газы не подлежат обязательной маркировке.

gmpnews