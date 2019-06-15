Минпромторг планирует исключить медицинские газы из системы маркировки

Минпромторг приступил к разработке поправок в статью 4 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского применения». Извещение об этом размещено на сайте regulation.gov.ru .

«Проектом федерального закона предлагается исключить газы медицинские из системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения в связи с невозможностью нанесения средств идентификации на металлические баллоны, в которые наполняется медицинский газ», – указано в извещении.

Отметим, что тема маркировки специализированных препаратов, в том числе медицинских газов, вызывала много вопросов в профессиональном сообществе. В ноябре 2018 г. руководитель направления «Фарма» Центра развития перспективных технологий Антон Харитонов в интервью «ФВ» сообщил, что ЦРПТ совместно с Ассоциацией производителей медицинских газов разработали методику использования маркировки.

«Рассматривается несколько вариантов маркировки, поскольку тара для газов может использоваться неоднократно. Одна из таких опций – размещать маркировку на упаковке в виде радиометок. Мы видим заинтересованность в маркировке со стороны честных производителей, так как, к сожалению, на рынке нередко газ используют по серым схемам: в нелегально используемую тару закачивают технический кислород и отправляют по назначению», – отмечал г-н Харитонов.

Елена Сидорова

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