DSM Group: в госпитальных закупках происходит смещение в сторону более дорогих лекарств

По данным Госпитального аудита фармацевтического рынка России, проводимого DSM Group, в январе—марте 2019 г. ЛПУ закупили 179,7 млн упаковок лекарственных препаратов на сумму около 47,1 млрд руб. в закупочных ценах (аналитические данные отражают факты оплаты и поставки контрактов, исполненных за первый квартал 2019 г.).

При сравнении с аналогичным периодом 2018 г. больницы потратили на 12,4% больше бюджетных средств. При этом объем закупленных упаковок сократился на 4,3%. Данная динамика обусловлена ростом закупок противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов (+70,5% в руб. и + 18,5% в упак.) в рамках реализации национальной онкологической программы.



Все это свидетельствует о заметном росте средневзвешенной стоимости упаковки лекарственного средства, закупаемого для нужд ЛПУ. В I квартале 2019 г. она составила 262 руб., что на 17,5% выше, чем за аналогичный период 2018 г. Однако среди наиболее востребованных препаратов средневзвешенная цена показала падение: 16 брендов из ТОП-20 закупались по более низким ценам. Наибольшее снижение продемонстрировало человеческое моноклональное антитело «Опдиво» (МНН ниволумаб) компании Bristol-Myers Squibb – в I квартале 2019 г. его стоимость оказалась ниже на 34,5%, чем за 3 месяца 2018 г.

Таким образом, происходит смещение закупок в сторону более дорогих препаратов, но при этом тендерная система позволяет закупать лекарственные средства по более выгодным ценам. То есть, инфляционного роста цен нет.

Что характерно для рынка лекарств, доля отечественных препаратов в натуральном выражении (75,5%) значительно выше, чем в стоимостном (38,8%). Одна из наблюдаемых тенденций на фармрынке в последние годы – это «переключение» с импортных препаратов на российские. Так, за год доля отечественных препаратов выросла на 1,6% в рублях. Основной вклад в такой прирост закупок российских ЛП в рублях в январе—марте 2019 г. внесли антибластомные препараты «Авегра» (продажи бренда в I кв. 2019 г. выросли на 211,5% в сравнении с аналогичным периодом 2018 г.) и «Гертикад» (+124,5%), а также гриппозная инактивированная субъединичная вакцина «Совигрипп» (+66,7%). При этом в упаковках доля российских лекарств сократилась с 77,1% в I кв. 2018 г. до 75,5% в I кв. 2019 г.

Средневзвешенная стоимость одной упаковки импортного средства по итогам первых 3-х месяцев 2019 г. составила 654 руб., что на 7,2% больше, чем в январе—марте 2018 г. Несмотря на более значительный рост средней цены российских лекарств (+25,0%), она все равно значительно отстает (в 5 раз) от стоимости зарубежных ЛП и составляет около 135 руб. за упаковку.

В I квартале 2019 г. доля дженериковых препаратов увеличилась на 0,8% в натуральном эквиваленте, в рублях же доля воспроизведенных лекарств наоборот снизилась на 2,7% относительно аналогичного периода прошлого года. При этом на оригинальные препараты приходится только 3,8% в упаковках и 37,7% в рублях. Данная тенденция обусловлена существенным ростом средневзвешенной цены оригинального препарата – на 53,4%. Таким образом, за первые 3 месяца стоимость референтного препарата составила 2 595 руб./упак., воспроизведенного – 170 руб. (+11,6%).

В 1 квартале 2019 года ЛПУ закупили лекарственные средства у 791 производителя. На ТОП-10 корпораций пришлось 32,8% госпитального рынка в руб.

Рейтинг производителей в стоимостном выражении в основном представлен иностранными компаниями. Исключением являются производители «Биокад», «Верофарм» и «Фармасинтез», которые по итогам закупок за I квартал текущего года заняли 1-ю, 5-ю и 9-ю строчки соответственно. Российская компания «Биокад» удерживает первую строчку рейтинга за счет увеличения объема госпитальных закупок ее препаратов на 84,9% в руб. Положительную динамику корпорации обеспечили противоопухолевые препараты «Авегра» (+211,5%) и «Гертикад» (+124,5%). Еще одна отечественная компания – «Верофарм» – сумела сохранить за собой позиции прошлого года. Закупки средств данного производителя увеличились на 14,6% благодаря росту реализации алкалоида «Паклитаксел» (+216,6%) и витамина «Лейковорин» (+54,2%). Закупки препаратов «Фармасинтез» увеличились на 56% в большей мере за счет противовирусных препаратов «Симанод» (+3151;), «Кемерувир» (210%), «Тенофовир» (378%).

По итогам первых 3-х месяцев 2019 г. для нужд больниц государство закупило 4 785 брендов лекарственных препаратов. В рейтинге брендов по стоимостному объему первое место занял раствор «Натрия хлорид» (доля 2,8%), который производят порядка 35 компаний. Тройку лидеров замыкают препараты «Гертикад» (2,0%) и «Авегра» (1,7%), применяемые для терапии онкологических заболеваний.

ТОП-10 брендов по натуральным объемам также возглавляет препарат «Натрия хлорид», он занимает 28,5% рынка госпитальных закупок. На второй строчке находится антибиотик-цефалоспорин «Цефтриаксон» (4,8%), который производят порядка 17 заводов. «Marathon Pharma», «Красфарма» и «Белмедпрепараты» занимают 65,8% объема поставок антибиотика в больницы. На третье место по упаковкам поднялся антисептический препарат «Этиловый спирт» с долей рынка 2,9%.

Максимальный рост принадлежит гриппозной вакцине «Совигрипп»: по итогам 1 квартала 2019 года ЛПУ закупили на 82,7% больше упаковок, чем в январе—марте прошлого года. При этом наблюдается сокращение объемов закупок антибиотика «Цефазолин» (-28,2% в упак.) и средства углеводного питания «Глюкоза» (-14,6%).

Источник: DSM Group

pharmvestnik