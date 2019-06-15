МРФК и «X5 Омни» планируют открыть 450 аптечных пунктов выдачи заказов в «Пятерочках» ЮФО

Дочерняя структура ритейлера «X5 Омни» договорилась с Межрегиональной розничной фармацевтической компанией (МРФК) об открытии в ЮФО 450 аптечных пунктов выдачи заказов (АПВЗ) в течение ближайших четырех лет, пишет Retailer.ru.

«Мы рады, что компания МРФК подключилась к программе по развитию сети аптечных пунктов выдачи заказов в магазинах Х5. Данная программа предусматривает различные льготы для стратегических партнеров, в том числе гарантию долгосрочных арендных отношений, льготную ставку аренды, а также возможность использования попутной логистики Х5 для доставки заказов и их возврата. Мы уверены, что в рамках этой программы у нас появится еще несколько стратегических партнеров», — прокомментировал директор бизнес-стрима «Пункты выдачи заказов» «X5 Омни» Денис Журавлев.

Основной акционер МРФК Иван Саганелидзе отметил, что компания получит «доступ к широкой сети магазинов и огромному потоку покупателей – более 13 млн человек в день».

«Это позволит нам соединить оффлайн и онлайн продажи в одной точке», — добавил он.

В начале июня «ФВ» писал о том, что что участники аптечного объединения, в которое входят «Медэкспорт – Северная звезда» (сеть «Фармакопейка», Омск) и «Здравсервис» (сеть «Твой доктор», Тула), планируют открыть за шесть лет почти тысячу аптечных пунктов выдачи заказов (АПВЗ) в магазинах «Пятерочка».

Фото: goods-club.ru

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