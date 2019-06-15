Росздравнадзор изъял у московской клиники незарегистрированный МРТ-аппарат

Территориальный орган (ТО) Росздравнадзора по Москве и Московской области 13 июня впервые в надзорной практике изъял фургон с магнитно-резонансным томографом. По данным службы, клиника, владеющая аппаратом, не получала специальной лицензии, а сам аппарат МРТ имеет признаки незарегистрированного медицинского изделия.

В поле зрения ТО Росздравнадзора клиника попала по жалобе пациента. Как выяснилось в ходе административного расследования, ООО «КДМ-МРТ» не обладало лицензией на оказание услуг по профилю «рентгенология», а аппарат МРТ, при помощи которого проводились исследования, имел «явные признаки незарегистрированного медицинского изделия и нес угрозу жизни и здоровью граждан».

Как утверждают в ведомстве, с помощью аппарата одновременно проводились исследования с участием и людей, и животных.

При этом выяснилось, что сотрудники ООО «КДМ-МРТ» проводили МРТ-исследования ради последующего получения финансовой выгоды: вместе с описанием и заключением пациентам выдавали рекомендацию провести в клинике дорогостоящий курс массажа, в том числе за счет кредита.

Незарегистрированный аппарат ранее принадлежал МРТ-центру ООО «Градиент-Стандарт», располагавшемуся в подмосковном Нахабино, а в поле зрения Росздравнадзора впервые попал в мае 2019 года. Тогда ведомство возбудило в отношении медцентра дело об административном правонарушении, а на аппарат МРТ наложили арест. После чего клиника закрылась, а юрлицо – ООО «Градиент-Стандарт» – было ликвидировано.

В ТО Росздравнадзора полагают, что сотрудники ООО «Градиент-Стандарт» перевезли арестованный аппарат МРТ по другому адресу и продолжили осуществлять нелегальную медицинскую деятельность под другим названием. Установка 13 июня была изъята, нелегальная медицинская деятельность пресечена.

По данным ТО Росздравнадзора, к расследованию подключены сотрудники МВД и столичного главка Следственного комитета. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ООО «КДМ-МРТ», по данным СПАРК-Интерфакс, зарегистрировано в апреле 2016 года, компанией единолично владеет Петр Бубырь. По адресу регистрации юрлица на Люблинской улице в Москве располагается клиника «Центр качественной доступной медицины», предлагающая услуги УЗИ и МРТ. Выручка «КДМ-МРТ» в 2017 году составила 10,7 млн рублей, чистая прибыль – 903 тысячи рублей.

Источник: ТО Росздравнадзора по Москве и Московской области

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