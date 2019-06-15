DHL вложит $150 млн в расширение бизнеса доставки медизделий и лекарств

Компания экспресс-доставки Deutsche Post DHL Group намерена увеличить пропускную способность инфраструктуры для распределения медицинских грузов в США с 9 до 30 дистрибьюторских площадок. На это потребуется порядка $150 млн инвестиций.

Инвестиции планируется направить не только на строительство инфраструктуры, но и на внедрение роботических технологий и IT-платформ для клиентов.

DHL зарабатывает от логистических услуг в сфере медицинских изделий и препаратов $3,4 млрд в год, ее основными конкурентами выступают United Parcel Service Inc и FedEx Corp. Среди клиентов такие производители, как Zimmer Biomet Holdings и Avanos Medical Inc.

Управление по продуктам и лекарствам США (FDA) предъявляет особые требования к таким дистрибьюторским площадкам, в частности на них должен соблюдаться температурный режим. Сейчас у DHL девять терминалов в Индиане, Северной Каролине, Теннесси, Пенсильвании, Калифорнии и Вирджинии.

В аналогичном направлении двигается и конкурент DHL – служба доставки FedEx. Вместе с фармкомпанией Good Shepherd Pharmacy она анонсировала в 2018 году разработку блокчейн-системы для распределения онкопрепаратов: не использованные одними пациентами медикаменты будут поставляться другим нуждающимся, которые самостоятельно не могут их приобрести.

Источник: Reuters

Фото: logistics.dhl

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