«Северная звезда» — успешный пример перехода от дистрибьюции АФС к собственному производству

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялось торжественное открытие новой производственной площадки «Северная звезда». «Расширение производственных мощностей является шагом на пути к укреплению потенциала отечественной фармацевтической промышленности», — отметил директор ФБУ «ГИЛС и НП» Владислав Шестаков, поздравляя по поручению Минпромторга России коллектив завода.Директор «ГИЛС и НП» открыл новую производственную площадку в Низино.

Новая производственная площадка завода НАО «Северная звезда», торжественное открытие которой состоялось 6 июня, позволит в 2019 году осуществить выпуск около 10 млн упаковок 12 лекарственных препаратов в различных лекарственных формах. В дальнейшем на производственной площадке будет выпускаться до 25 млн упаковок.

«Вот уже более 20 лет «Северная звезда» выпускает качественные и эффективные лекарственные средства, внося значительный вклад в процесс обеспечения граждан лекарственными препаратами, — отметил директор ФБУ «ГИЛС и НП» Владислав Шестаков, зачитывая поздравительный адрес первого заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергея Цыба. – Расширение производственных мощностей является еще одним шагом к укреплению потенциала отечественной фармацевтической промышленности. Минпромторг России приветствует реализацию проектов, направленных на развитие производственных компетенций и создание высокотехнологичной продукции».

Заместитель главы российского государственного GMP инспектората посетил производственный корпус новой площадки, включающий 2 производственные линии таблетирования, 2 линии фасовки и упаковки, готовые к процессу маркировки, линию производства саше, а также лабораторию контроля качества, приборный парк которой позволяет выполнять все виды анализов и микробиологический контроль. Отметив высокий уровень компетенции сотрудников «Северной звезды», Владислав Шестаков констатировал, что выпуск лекарств ведется в соответствии со стандартами GMP, что подтверждается имеющимся выданным Минпромторгом России сертификатом.

«Северная звезда» — это успешный пример перехода от дистрибьюции субстанций, с которых начинали акционеры, к полноценному собственному производству лекарственных средств», — подчеркнул Владислав Шестаков.

gmpnews