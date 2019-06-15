«Нацимбио» подтвердила соответствие СМК национальному и международному стандартам

Фармхолдинг Госкорпорации Ростех, «Нацимбио», успешно прошел аудит центра сертификации «Ростех-сертификат» и международного сертификационного органа Quality Austria и подтвердил соответствие системы менеджмента качества (СМК) требованиям международного и национального стандартов применительно к закупке, хранению, транспортировке и реализации лекарственных препаратов и медицинских изделий.

По результатам аудита компании выданы действующие в течение трех лет сертификаты соответствия требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и международного стандарта ISO 9001:2015.

«Мы рады, что наша политика в области качества получила свидетельство столь авторитетных площадок, а компания подтвердила стремление к постоянному совершенствованию в ключевых для нас компетенциях. Наши партнеры могут быть уверены, что продукция наших предприятий и партнёрских организаций поставляется с учетом самых высоких стандартов в индустрии», – подчеркнул генеральный директор Нацимбио Андрей Загорский.

Экспертная группа «Ростех-сертификат» высоко оценила уровень качества организации госзакупок, доставки и хранения товаров по системе «холодовой цепи», профессионализм персонала и готовность вкладывать инвестиции в новые технологические и логистические решения компании.

Система менеджмента качества «Нацимбио» учитывает законодательные требования, требования потребителей и партнеров и разработана на основе процессной модели менеджмента.

«Нацимбио» является одним из крупнейших поставщиков фармацевтической продукции в России, в частности на долю ее поставок приходится 86% объема вакцин Национального календаря профилактических прививок. Средний годовой объем поставок составляет порядка 30 млн упаковок фармацевтических препаратов.

«Национальная иммунобиологическая компания» («Нацимбио») была учреждена с целью создания холдинговой компании (интегрированной структуры) Госкорпорации Ростех в области разработки и производства иммунобиологической продукции. Холдинг создан для обеспечения независимости Российской Федерации от импорта в системе здравоохранения и лекарственного обеспечения. Для реализации поставленных задач в контур холдинга вошли НПО «Микроген», ООО «ФОРТ», ОАО «Синтез».

gmpnews