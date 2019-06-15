Цена маркировки лекарств – 80 копеек за упаковку, без учета стоимости криптокода

Такой информацией поделился руководитель фармкомпании «Оболенское» (группа компаний Alium) Андрей Младенцев на совещании по вопросам внедрения маркировки лекарственных средств с криптозащитой, которое состоялось 13 июня 2019 года. В совещании приняли участие первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб и глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.

Встречу открыл Сергей Цыб, который напомнил собравшимся, что эксперимент по внедрению маркировки идет с 1 февраля 2017 года, и ни для кого не стал неожиданностью.

Согласно принятому закону, обязательная маркировка всех лекарственных средств цифровыми кодами с криптозащитой должна быть внедрена с 1 января 2020 года, и никаких отсрочек не будет, предупредили представители федеральных органов исполнительной власти, всем производителям лекарств необходимо успеть в срок.

Правительство и так уже пошло навстречу отрасли, согласившись сократить код криптозащиты с 88 знаков до 44, что должно упростить внедрение.

Для скорейшего устранения возникающих проблем Сергей Цыб призвал производителей активнее сотрудничать с оператором системы «Честный знак» Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) уже на этапе тестирования программного обеспечения и оборудования.

Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко рассказал, что по всей стране идет подключение медицинских организаций к системе «Честный знак», в регионах создаются специальные проектные офисы. В сентябре планируется всероссийское совещание с субъектами Российской Федерации о ходе подготовки к внедрению кодов с криптозащитой. Требования маркировки будут включены в лицензионные документы аптек, соответственно, те из них, кто не зарегистрируются в системе маркировки, станут нарушителями со всеми вытекающими последствиями, предупредил глава Росздравнадзора.

Представители фармкомпаний рассказали о своем опыте подключения к системе «Честный знак»: некоторые предприятия уже внедрили систему, другие пообещали уложиться в срок, третьи задавали вопросы и делились проблемами.

Генеральный директор компании «Оболенское» (группа компаний Alium) Андрей Младенцев назвал конкретные цифры – внедрение системы маркировки на предприятии обошлось в 110 млн рублей. В пересчете на упаковку это повышает себестоимость препаратов на 80 копеек, а с учетом стоимости криптокода, – на 1,3 рубля.

Об успешном ходе внедрения системы маркировки лекарств доложили представители подмосковного фармзавода «Акрихин» и группы компаний «Протек».

Исполнительный директор ЦРПТ Дмитрий Алхазов сообщил, что, хотя на разных стадиях подключения к системе находятся уже более 100 фармпроизводителей, отрасль движется к маркировке «неравномерно» и попросил участников совещания помочь «преодолеть инерцию покоя».

Панельная дискуссия «Маркировка лекарств — выходим на финишную прямую» запланирована в рамках IV Всероссийской GMP-конференции с международным участием, которая состоится 23-25 сентября 2019 года в городе Светлогорске (Калининградская область). Сайт конференции — http://gosgmp.ru/

По материалам Центра корпоративных коммуникаций S-GROUP

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