АСНА анонсировала новую фиксированную систему бонусов для аптек

Новые условия сотрудничества, включающие ежеквартальную и ежемесячную выплату фиксированного процента от общей закупки аптечного предприятия, предложила своим партнерам АСНА. Об этом проекте «ФВ» рассказал генеральный директор компании Александр Шишкин.

Предложение АСНА состоит из двух частей, сообщил он. Первая предусматривает гарантированный заработок при выполнении двух условий: участие в утвержденном списке контрактов с производителями и поддержание минимальной матрицы бездефектурного наличия.

При доле маркетингового ассортимента от 30% до 40% от общей закупки бонус и ежемесячная оплата составит 1,3%. Доля маркетингового ассортимента более 40% от общей закупки принесет бонус 2%. При этом ежеквартальный бонус составляет, соответственно, от 1,8 до 2,5% в зависимости от объемов общей закупки.

Вторая часть предложения включает возможность заработка на товаре дня от АСНА (бонус от 15%), от производителя (от 30%) и на ассортименте АСНА с наценкой от 100%.

«Мы освобождаем партнеров от необходимости управлять огромным количеством контрактов, предлагая готовый ассортимент, который несет им максимальную доходность, – подчеркнул Александр Шишкин. – Общий принцип для нашего партнера прост: мы помогаем, фактически делаем за вас, а вы получаете максимальный доход».

Ассортиментная матрица формируется на основании заданной маржинальности, с учетом истории продаж, местоположения и специализации, добавил он. Для того чтобы обеспечить выполнение этих и других ключевых параметров, был разработан так называемый «ассортиментный калькулятор», который рассчитывает необходимую доходность учитывая всевозможные допуски и ограничения.

Кроме того, для реализации проекта АСНА провела внутреннюю реструктуризацию, сформировав департамент продаж. При этом огромная роль отводится обучению, и предусмотрена серия мероприятий по данному направлению.

«В настоящее время мы тестируем эту систему, и, в ближайшие три месяца передадим нашим менеджерам по продажам все необходимые инструменты управления и контроля, чтобы они помогали формировать ассортимент нашим участникам для получения ими максимальной доходности», – отметил гендиректор АСНА.

В рамках проекта АСНА также сформировала специальное предложение по бесплатной автоматизации для своих партнеров.

«Для того чтобы упростить нашим партнерам управление ассортиментом, повысить их эффективность и закрыть пятна, которые приводят к проблемам с доходностью, мы предлагаем бесплатно автоматизировать наших партнеров с учетом предстоящей обязательной маркировки-2020, – рассказал Александр Шишкин.

В этой связи компания заключила соглашения с несколькими производителями программного продукта. Установку оплачивает АСНА, а производитель ПО предоставляет партнерам специальный сниженный тариф на новую версию с учетом новых требований, что позволяет максимально интегрироваться в проект, и при этом существенно сэкономить на расходах.

Источник: АСНА

pharmvestnik