Локализованный завод в Ярославле должен улучшить демографию

В ярославском индустриальном парке «Новоселки» 18 июня состоялось открытие завода компании «Безен Хелскеа» (ООО «Безен Мануфэкчуринг Рус»), который будет производить оригинальный препарат микронизированного прогестерона, полностью идентичный природному гормону организма.

Запуск производства нового для России препарата, позволит нарастить долю высокотехнологического экспорта, считает директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Алексей Алехин.

Как сообщил г-н Алехин «ФВ», Минпромторг рассчитывает, что завод «Безен Хелскеа» в России не только покроет все потребности внутри страны по производимому препарату, но и наладит экспорт: «Одно из ключевых направлений развития страны, является импортозамещение и увеличение объема высокотехнологического производства. Запущенное производство в РФ «Безен Хелскеа», как раз относится к таким технологиям, которые должны в будущем заменить углеводородное доминирование. Мощности предприятия позволяют наладить экспорт продукции, что повысит имидж страны на международном уровне».

Эту позицию подтвердил собственник компании Антуан Безен: «Мы планируем расширять производство и налаживать в дальнейшем экспорт продукции». Он отметил, что для их семейной компании, это не только коммерческая, но и человеческая миссия. «Мы ищем формулы препаратов, которые будут подходящие для русского фармацевтического рынка. И крайне рады, что завод будет на 100% русским – все производство русифицировано. Будет активно проводиться интеграция с передачей технологии по капсулизации препарата».

В свою очередь, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выделил социальную значимость запуска завода, который предоставил новые рабочие места.

«Этот лекарственный препарат поможет усилить позиции России в области демографии. Минздрав всегда приветствует инвесторов, которые вкладывают деньги в здравоохранение. Новый завод обеспечит выпуск самых современных лекарственных препаратов, а также покроет потребности в социально значимых лекарственных препаратах для населения России», сообщила замминистра здравоохранения Наталья Хорова.

Строительство завода завершилось в декабре 2018 года, в феврале 2019 года выпущена валидационная серия препарата. Запуск коммерческой серии готовой лекарственной формы микронизированного прогестерона запланирован на вторую половину 2019 года. Ежегодно на предприятии может выпускаться более 10 млн упаковок.

Объем инвестиций в проект составил более 700 миллионов рублей.

В перспективе производственных мощностей завода будет достаточно, чтобы удовлетворить потребность не только российского рынка, но и рынков стран ЕАЭС.

«Российский рынок является одним из трех самых перспективных рынков в мире, и мы делаем все, чтобы эффективно работать на этом рынке, — говорит Антуан Безен. — Поскольку Правительство России делает упор на локализацию производства товаров и услуг на территории России, чтобы высококачественные препараты стали еще более доступными для потребителей, мы посчитали важным осуществить трансфер нашей уникальной технологии в Россию и начать полный производственный цикл оригинального препарата биоидентичного микронизированного прогестерона. Для этого была выбрана площадка в Ярославле, где уже существует фармацевтический кластер и созданы хорошие условия для инвесторов».

Применение микронизированного прогестерона (при дефиците собственного гормона в организме женщины) способствует наступлению беременности, позволяет снизить риски потери беременности на ранних сроках, риски преждевременных родов, способствует улучшению показателей неонатальной заболеваемости и смертности.

Подписание соглашения о строительстве завода между губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым, владельцем международной компании Besins Healthcare Антуаном Безеном и генеральным директором российской компании «Безен Хелскеа РУС» Ольгой Волковой состоялось еще в ноябре 2016 года.

Денис Кунгуров

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