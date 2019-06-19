Объем контрафакта на рынке эстетической медицины стремительно растет

В России оборот незарегистрированных, контрафактных продуктов на рынке косметологических услуг достигает 200 млн долл.

Такие данные были озвучены экспертами в рамках презентации результатов исследования «Контрафакт в эстетической медицине: взгляд врача и потребителя», которая состоялась в МИА «Россия сегодня».

Рынок эстетической медицины гораздо моложе фармацевтического, но именно он в настоящее время демонстрирует бурный рост. Лидерами по объему рынков остаются США, Европа. Россия также демонстрирует положительную динамику.

Юридическая компания BrandMonitor при поддержке компании Merz провела исследование среди поставщиков и потребителей косметологических услуг в России. Основной вывод заключается в том, что потребители слабо разбираются в продуктах и отличить оригинал от подделки им очень сложно.

В свою очередь ввиду высокой стоимости оригинальных препаратов и аппаратов для косметологии клиники идут на компромисс, используя неоригинальную продукцию.

Как отметила генеральный директор компании Merz Russia Ольга Степанова, отслеживать попадание на российский рынок контрафакта крайне тяжело.

Тем не менее в июне 2018 г. в рамках проведения исследования компания BrandMonitor инициировала привлечение правоохранительных органов к проведению тестовой закупки косметологической техники сомнительного качества.

По результатам расследования было возбуждено уголовное дело по статье сбыт фальсифицированного медицинского изделия в крупном размере.

Суд признал продавца виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.238.1 УК РФ, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

«Но эта работа не носит системный характер. Все производители медизделий сталкиваются с подобными проблемами. Необходимо разработать структурированный подход к борьбе с контрафактом», – добавил генеральный директор BrandMonitor Юрий Вопилов.

Оксана Баранова

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