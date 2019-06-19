Передовые российские биопрепараты будут представлены на ведущей фармвыставке в Шанхае

18-20 июня в Шанхае состоится одна из наиболее масштабных фармацевтических выставок в Азии CPhI & P-MEC China.

Мероприятие традиционно будет охватывать все промышленные секторы цепи поставок фармацевтических препаратов от API до готовых лекарственных форм. Параллельно с экспозицией будут проходить конференции и мероприятия, специально предназначенные для глубокого понимания мировой и местной промышленности. Ожидается, что в этом году форум соберет более 50 тыс. посетителей из более 120 стран мира, на площади более 200 тыс. м2 будет представлено более 3 200 экспонентов. Россию в этом году будут представлять несколько ведущих предприятий отрасли, в том числе отечественный биофармацевтический гигант – компания «Генериум».

Генеральный директор АО «Генериум» Дмитрий Кудлай: «Наша работа на выставке будет преследовать цель наращивания экспортного потенциала России в части биофармацевтических разработок. Основной фокус компании – создание препаратов для лечения орфанных заболеваний, и по оценкам экспертов, Россия уже входит в TOP5 ведущих стран в данном сегменте. Однако, мы хотели заострить внимание именно на Азиатском направлении, поскольку в этом регионе проживает около 60% населения Земли».

Стоит отметить, что в текущем году компания «Генериум» зарегистрировала три препарата для лечения редких патологий: имиглюцеразу для лечения болезни Гоше, дорназу альфа для лечения муковисцидоза и экулизумаб для лечения ПНГ и аГУС. Все эти препараты вызывают колоссальный интерес на международных рынках и призваны возродить статус высококачественных российских лекарственных средств.

C продукцией российских компаний на CPhI China 2019 можно познакомиться на индивидуальном стенде компании «Генериум»: Hall E7 №E7G93 и в общем павильоне РФ: Hall E8 №E8B28.

Источник: АО «Генериум»

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