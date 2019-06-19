Следком проверит информацию о проблемах с льготным обеспечением граждан лекарствами

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил соответствующему подразделению центрального аппарата ведомства запросить информацию у Росздравнадзора по итогам проведенных проверок о нарушениях в ряде субъектов РФ прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов.

«При наличии оснований, по фактам, выявленным контролирующим органом грубых нарушений прав на обеспечение жизненно важными лекарствами, следственными органами будут приняты соответствующие процессуальные решения», – сообщает пресс-служба Следкома.

Напомним, Росздравнадзор по поручению Минздрава России в первом полугодии 2019 г. провел масштабную проверку регионов по льготному лекарственному обеспечению граждан.

В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов.

В частности, в Ульяновской области 40% рецептов, выписанных гражданам в соответствии с медицинскими показаниями, остаются необеспеченными. Остаются проблемы и в других регионах, что подтверждают обращения граждан.

Фото: sledcom.ru

Елена Сидорова

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