Pfizer приобретает Array BioPharma

Американская фармацевтическая компания Pfizer («Пфайзер») достигла окончательного соглашения о приобретении компании Array BioPharma («Эррей БайоФарма») за 11,4 млрд долл. (48 долл. за акцию), говорится в сообщении компании.

В результате сделки Pfizer получает доступ к ряду одобренных и экспериментальных противоопухолевых препаратов, в т.ч. ингибитору BRAF Braftovi (encorafenib) и ингибитору MEK Mektovi (binimetinib), одобренных в комбинации для лечения неоперабельной или метастатической меланомы при наличии мутаций BRAF V600E или V600K.

В настоящее время комбинация Braftovi/ Mektovi изучается более чем в 30 клинических исследованиях по разным показаниям.

Сделка, которую планируется завершить во второй половине 2019 г., одобрена советами директоров обеих компаний.

Это крупнейшая сделка для Pfizer после приобретения в 2016 г. биофармацевтической компании Medivation за 14 млрд долл.

Илья Дугин

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