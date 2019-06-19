Pfizer приобретает Array BioPharma

Американская фармацевтическая компания Pfizer («Пфайзер») достигла окончательного соглашения о приобретении компании Array BioPharma («Эррей БайоФарма») за 11,4 млрд долл. (48 долл. за акцию), говорится в сообщении компании.
В результате сделки Pfizer получает доступ к ряду одобренных и экспериментальных противоопухолевых препаратов, в т.ч. ингибитору BRAF Braftovi (encorafenib) и ингибитору MEK Mektovi (binimetinib), одобренных в комбинации для лечения неоперабельной или метастатической меланомы при наличии мутаций BRAF V600E или V600K.
В настоящее время комбинация Braftovi/ Mektovi изучается более чем в 30 клинических исследованиях по разным показаниям.
Сделка, которую планируется завершить во второй половине 2019 г., одобрена советами директоров обеих компаний.
Это крупнейшая сделка для Pfizer после приобретения в 2016 г. биофармацевтической компании Medivation за 14 млрд долл.
Илья Дугин
pharmvestnik